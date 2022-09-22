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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti.

Harun Kutbe   | 22.09.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül'ü kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, 5. kez dünya şampiyonu olan Kayaalp ile 3. kez dünya şampiyonluğu kazanan Akgül'ü başarılarından dolayı tebrik ederek kendilerinden olimpiyat şampiyonluğu da beklediklerini söyledi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4'ü altın, 7 madalya ile tamamlayan milli takım sporcularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Oktay, milli güreşçileri beraberinde getirdikleri madalya ve kemerlerle görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Altın madalyalarını grekoromen stil 130 kiloda kazanan Kayaalp ve serbest stil 125 kiloda elde eden Akgül ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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