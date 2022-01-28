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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti.

Abdullah Yasin Güler   | 28.01.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül'ü kabul etti Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce Kovid-19 geçiren Oktay'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli güreşçiler, şimdiden 2024 Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirtti.

Kayaalp ve Akgül, kendilerine her zaman destek veren Oktay'a teşekkür etti.

Oktay da her zaman sporu ve sporcuları desteklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin spor alanında son yıllarda önemli başarılar kazandığını ve bu başarı seviyesinin daha ileriye taşınacağını söyledi.

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