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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 26. yılında andı.

Harun Kutbe  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 26. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

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