Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 26. yılında andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 26. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Oktay, paylaşımında Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.