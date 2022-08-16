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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüştü.

Harun Kutbe   | 16.08.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy'u kabul etti Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanarak mayıs ayında yürürlüğe giren İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Eylem Planı çerçevesinde, sosyal yardım faaliyetlerini tanıtmak ve saha incelemelerinde bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Oktay ile Taçoy arasındaki görüşmede, KKTC'deki iş sağlığı ve güvenliği, kadının statüsünün güçlendirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, istihdam ve mesleki eğitim kurslarına yönelik gelişmeler değerlendirildi.

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