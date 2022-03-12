Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlık mücadelemizin sembolü İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yıl dönümünde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.