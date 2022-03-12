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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

Abdullah Yasin Güler   | 12.03.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlık mücadelemizin sembolü İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101. yıl dönümünde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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