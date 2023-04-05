Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve Filistinli sivillere uyguladığı şiddete tepki gösterdi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, mübarek ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı ve Müslümanlara uyguladığı şiddeti lanetliyorum. Kudüs'ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.