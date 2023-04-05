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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve Filistinli sivillere uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Harun Kutbe  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı lanetliyorum

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, mübarek ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı ve Müslümanlara uyguladığı şiddeti lanetliyorum. Kudüs'ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.

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