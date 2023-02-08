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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde toplam görevli sayısı 103 bin 800

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde toplam görevli sayısı 103 bin 800

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür." açıklamasında bulundu.

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