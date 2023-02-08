Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde toplam görevli sayısı 103 bin 800
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür." açıklamasında bulundu.
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