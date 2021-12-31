Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyük Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, milletimiz için önemli çalışma ve hizmetlerle dolu 2021 yılını geride bırakıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz. 2022 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.