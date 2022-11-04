Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkiler dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin dostluk, soydaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.
Bakü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "10. Dönem Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu eylem planımızda ticaret ve yatırım, sanayi ve teknoloji, tarım-orman ve gıda güvenliği, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, finans, ulaştırma ve haberleşme, insan kaynakları ve dijital dönüşüm gibi alanlarda toplam 86 adet eylem maddesi mevcut." dedi.
Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'a her gelişinde ayrı bir heyecan yaşadığını, Azerbaycan ile Bakü'yü daha güzel ve kalkınmış bulduğunu söyledi.
İki ülke arasında her geçen gün daha da sıklaşan temaslar sonucunda gerek kurumlar arası işbirliklerinde gerek iş dünyasının ortaklıklarında ivme kazanıldığını belirten Oktay, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin dostluk, soydaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini anlattı.
Oktay, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası KEK Toplantısı'nın, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme ve geliştirme fırsatı sağlayan önemli bir mekanizma olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, ticari ilişkilere önemli katkılar sağlanması beklenen ve özverili bir çalışmayla hazırlanan Eylem Planı'na ayrıca önem verdiğini ifade etti.
Geçen yıl şubat ayında Ankara'da düzenlenen 9. Dönem KEK Toplantısı'nda 138 maddelik bir Eylem Planı imzalandığını hatırlatan Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu eylemler arasında, Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalanması, Model Fabrika, Yalın Dönüşüm ve Verimlilik Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalanması, AR-GE ve teknoparklar alanında işbirliği yapılması, Enerji Forumu düzenlenmesi, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının hızlandırılması, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinin imarı kapsamında farklı alanlarda mutabık kalınan işbirlikleri gibi önemli eylemler öne çıkmaktadır. 10. Dönem Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu eylem planımızda ticaret ve yatırım, sanayi ve teknoloji, tarım-orman ve gıda güvenliği, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, finans, ulaştırma ve haberleşme, insan kaynakları ve dijital dönüşüm gibi alanlarda toplam 86 adet eylem maddesi mevcut. Tüm eylemlerin kağıt üzerinde kalmadan birer birer hayata geçmesi için üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha teyit ediyor, sizlerin de en güçlü şekilde destek vereceğine inanıyorum."
İkili ticaret hacminin 2021'de, 2020'ye göre enerji dahil olmak üzere yüzde 10 oranında artarak 5 milyar dolar olduğunu dile getiren Oktay, 2022'nin 10 aylık döneminde ise 2021'in aynı dönemine göre dış ticaret hacminin yüzde 31 oranında arttığını ve 5,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Oktay, 2017'den itibaren ticaret hacminin sürekli artış göstermesinin, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda sağlanan ilerlemenin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, bu hedefe göre, daha hızlanılması gerektiğini ve bu kapsamda Tercihli Ticaret Anlaşmasının ürün listesini genişletme müzakerelerinin devam ettiğini, çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandığını kaydetti.
Toplantının ardından düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolü imzalandı.
Törende, ayrıca iki ülke arasında Tohumculuk Sektöründe İşbirliği Anlaşması, Bitki Korunması ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü (AGGE) arasında işbirliği protokolü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı arasında Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişiminin Genişletilmesine Dair Niyet Protokolü, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Azerbaycan İhracat ve Yatırım Destek Ajansı Arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.