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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aşure Günü paylaşımında, "Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun. Kerbela şehitlerimiz olan Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum"

Aybüke İnal Kamacı   | 18.08.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aşure Günü'nün İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun. Kerbela şehitlerimiz olan Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, aşure fotoğrafı ile "Bereketin arttığı, kardeşliğin pekiştiği, paylaşmanın en anlamlı simgesi Aşure Günümüz mübarek olsun." yazılı görsel de yer aldı.

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