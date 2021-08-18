Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aşure Günü paylaşımında, "Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun. Kerbela şehitlerimiz olan Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum"
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aşure Günü'nün İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
#AşureGünü’müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun.#Kerbela şehitlerimiz olan Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum. pic.twitter.com/hyNjtfryEt— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 18, 2021
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun. Kerbela şehitlerimiz olan Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, aşure fotoğrafı ile "Bereketin arttığı, kardeşliğin pekiştiği, paylaşmanın en anlamlı simgesi Aşure Günümüz mübarek olsun." yazılı görsel de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.