Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında 19 soykırım kurbanı düzenlenen anma programının ardından toprağa verilecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Abdullah Yasin Güler   | 11.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatarak, "Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde, şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Kovid-19'un iki varyantına aynı anda yakalanmak mümkün
Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19 aşısı olmayanların konser ve futbol maçlarına alınmamasını önerdi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Srebrenitsa soykırımının 19 kurbanı daha bugün toprağa verilecek

Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi

Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi
Srebrenista'da TİKA'nın Potoçari Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi Projesi Tanıtım Programı düzenlendi

Srebrenista'da TİKA'nın Potoçari Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi Projesi Tanıtım Programı düzenlendi
'Avrupa, Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmamıştır'

'Avrupa, Srebrenitsa soykırımını önleyememedeki sorumluluğunu unutmamıştır'