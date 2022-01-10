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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

İsa Toprak   | 10.01.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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