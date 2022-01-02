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Gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Muhammed Ali Toruntay   | 02.01.2022
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.


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