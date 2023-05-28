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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İrem Demir  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.

Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kullanıcı isimleri "haberreport", "darkwebhaber", "militer doktrin", "muhbir ajansmuhbir" ve "solcugazete" olan Twitter hesaplarının sahibi 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

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