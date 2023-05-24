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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri devam ediyor.

Özgün Tiran  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Kırklareli

Trakya'da Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında 24 saat oy verme işlemi gerçekleşiyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Dereköy Sınır Kapısı'nda oy kullananlardan Kadir Sülün, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Bulgaristan'dan oy kullanmak için sınır kapısına geldiğini ifade eden Sülün, seçimin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Oy kullanan Muzaffer Özdil de Almanya'dan Lüleburgaz'a yakınlarını ziyaret için geldiğini belirtti.

Özdil, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

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