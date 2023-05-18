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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında hazırlıklar başladı Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Kırklareli İl Seçim Kurulu, Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Sınır kapısında paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

Seçmenler 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak. Bu sınır kapılarında da hazırlıklar sürüyor.

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