Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 403 bin seçmen oy kullandı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 403 bin 757'ye ulaştı.
Ankara
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde toplam 1 milyon 403 bin 757 oy kullanıldı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.