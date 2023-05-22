Dolar
19.83
Euro
21.44
Altın
1,972.39
ETH/USDT
1,816.00
BTC/USDT
26,845.00
BIST 100
4,466.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 403 bin seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 403 bin 757'ye ulaştı.

Ahmet Sertan Usul  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 403 bin seçmen oy kullandı

Ankara

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde toplam 1 milyon 403 bin 757 oy kullanıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu
BM, Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak kapsamlı araştırma talep etti
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
'Kabuğumuza çekilen değil, dünyaya açılan bir ülkeyiz'

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 403 bin seçmen oy kullandı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni

TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet