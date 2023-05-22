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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 153 bin 842 oldu.

İsmet Karakaş  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı

Ankara

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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