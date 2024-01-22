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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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