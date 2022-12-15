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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla konuşarak "geçmiş olsun" dileğini ilettiği Zülfiye Ceylan, devletin desteğini arkasında hissettiğini söyledi.

Süleyman Elçin   | 15.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı

Antalya

Sel sonrası ilçede incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan 75 yaşındaki Ceylan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Narenciye Mahallesi'nde ikamet eden Ceylan, 53 yıldır aynı yerde oturduğunu ve ilk kez bu kadar büyük bir sel felaketi gördüğünü dile getirdi.

Derenin yükselmeye başlamasıyla kardeşlerine telefon açarak, "Dua edin. Afet olacak sanırım." dediğini anlatan Ceylan, "Sel sularıyla seralardaki pislikler ve tomruklar da gelmeye başladı. Köprü tıkandı ve sular taşmaya başladı. Çok korktum. Evimin altındaki dükkanımın önündeki sandalyelerin sularla gittiğini gördüm. Sonra arabalar da sürüklenmeye başladı. Evimde tek başıma çaresiz ve korkuyla sabaha kadar bekledim." diye konuştu.

"Evimden çıktığımda karşımda Bakan Soylu'yu gördüm"

Ertesi gün sular çekilince çaresizce evinden çıktığında karşısında Bakan Soylu'yu gördüğünü belirten Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O anda Bakanımızı kalbime katacaktım, o derece çok mutlu oldum, sevindim. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızla da konuştum. O da dünya durdukça dursun. Biraz daha rahatladım. Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye büyük hizmetler verdi. Yalnız olmadığımızı ve devletin desteğinin arkamızda olduğunu hissettim. Vatanımıza, milletimize, yeni nesillere her zaman dua ediyorum."

Zülfiye Ceylan, Kumluca'nın her yerinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar yapıldığını görünce duygulandığını söyledi.


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