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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi muhtarları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar maaşlarına zam yapılacağını açıklaması Trakya'daki muhtarları sevindirdi.

Cihan Demirci, Özgün Tiran, Mesut Karaduman   | 19.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi muhtarları sevindirdi

Edirne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar maaşlarına zam yapılacağını açıklaması Trakya'daki muhtarları sevindirdi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'deki Muhtarlarla Buluşması sırasında muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldıklarını açılamasını federasyonda televizyondan izlediklerini, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Erdoğan'a muhtarlar adına teşekkür eder Tosun, bunun muhtarlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kentin tek kadın muhtarı Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günday, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Kendisini Muhtarlar Konağımızda izledik. Görevimizi layıkıyla yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Kendisinin emekli olduğunu bir emekli maaşının da muhtarlık maaşından geleceğini ifade ederek, "Allah bin bereket versin. Cumhurbaşkanımıza Allah ömürler versin. Allah ömrünü uzun etsin. Teşekkür ederiz. Çok memnunuz." diye konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağlı muhtarlar

Kırklareli Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım, her zaman sahada olan muhtarları alınan kararın maddi olarak rahatlatacağını dile getirerek teşekkür etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Canki de,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği müjdeyi, oğlundan öğrendiğini söyledi.

Yapılacağı açıklanan zamla rahat bir nefes alacaklarını söyleyen Canki, "Muhtar maaşının 4 bin 250 liraya yükseltilmesi bizi çok sevindirdi. Zaten Cumhurbaşkanımızın dışında bizi düşünen yok. Allah devletimizden razı olsun. Bu zam bizim için çok iyi oldu. İhtiyaçlarımızı daha rahat şekilde karşılayacağız." değerlendirmesini yaptı.


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