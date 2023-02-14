Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği depremzede: Burada herkesle ilgilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Murat Esici, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Benim gibi depremzedelerle, bildiğim kadarıyla burada herkesle ilgilendi." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiği yaralı depremzede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Gaziantep'te yaralanarak, İstanbul'a getirilen 44 yaşındaki Murat Esici'nin hastanedeki tedavisi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Esici, taburcu edilmeden önce hastane odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Esici, deprem sırasında Gaziantep'teki evinde uyuduğunu, sarsıntının ve korkunç sesin şiddetine uyandığını dile getirerek, "Kapı sıkıştığı için evimden çıkamadım. İkinci katta oturduğum için balkondan inmeye uğraştım ve oradan atladım. Atlayınca da ayağımı kırdım." dedi.
Ailesinin İstanbul'da bulunduğunu, kendisinin de işi nedeniyle Gaziantep'te yalnız yaşadığını aktaran Esici, deprem nedeniyle oturduğu binanın yıkılmadığını, ancak ciddi çatlaklar oluştuğunu söyledi.
Depremin ardından İstanbul'a gelir gelmez hemen hastaneye yatırıldığını anlatan Esici, "Zannedersem sağ ayağımda 3 tane kırık var. Bununla ilgili bir tedavi uyguladılar. Kırıklar yerlerinden kaymadığı için alçı ile tedavi olacağım. Önce ameliyat dediler, sonra gerek olmadı. Şu anda da ayağım alçıda." diye konuştu.
"Ciddi bir sınavdan geçiyoruz"
Esici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sağ olsunlar, bizi ziyaret ettiler. Bu sadece bizim değil, bütün ülkenin sorun. Ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Böyle benim gibi mağdur olanların da Allah yardımcısı olsun. Bir an önce toparlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyarette geçmiş olsun dileklerini kendisine ilettiğini aktaran Esici, şunları kaydetti:
"Bizim gibi burada arkadaşlarımız da vardı. Onlarla da aynı şekilde ilgilendi. Benim gibi depremzedelerle, bildiğim kadarıyla burada herkesle ilgilendi. Ben daha önce kendisiyle bu kadar yakın olmamıştım. Kendisi ve eşiyle ilk defa bu kadar yakın oldum. Yani canlı görme fırsatım oldu. Bugünümüze de şükür diyorum. Bundan sonra en azından evimizde olacağız. Evimize çıkacağız, belli bir zaman sonra da inşallah ayağa kalkacağız. Buna da şükür. Burada hastane yönetimine de teşekkür ediyorum. Gayet iyi baktılar, bizle ilgilendiler. Tamam biz bir olay yaşadık, bir deprem geçirdik ama bunun üstesinden gelecek imkanlar ve güç olduğunu da gördük."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.