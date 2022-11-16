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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına gazeteciler yoğun katılım gösterdi.

Ali Kemal Akan   | 16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki basın toplantısına gazetecilerden yoğun katılım

Bali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı, gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu.

Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine, gazetecilere yönelik olarak, "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'ni 2 bini aşkın gazeteci takip etti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, basın mensupları tarafından, Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde oluşturulan "Medya Merkezi"nden takip edildi.

Zirve için akredite olan 450 medya kuruluşundan 2 bin 346 basın mensubu, günlük Kovid-19 testi vererek "Medya Merkezi"ne alındı.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu merkezin içinde ve dışında kurulan dev ekranlardan, liderlerin programları izlendi.

Ayrıca merkezdeki basın toplantısı salonlarında da liderler zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.


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