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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi.

Mehmet Alaca  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi Fotoğraf: TCCB/Mustafa Öztartan

Antalya

Emine Erdoğan, temaslarını 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ADF'nin açılış töreninden önce gerçekleştirdi.

Kongre merkezi girişinde yer alan Refik Anadol'un dijital sergisinden ve diplomasi tünelinden geçen Emine Erdoğan, bekleme odasında, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Grabar Kitaroviç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Fatma Zerrin Üstel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'un eşi Prindon Sadriu, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi (Boşnak) Üyesi Denis Beçiroviç’in Eşi Mirela Beçiroviç ve Esvatini Kraliçesi Inkhosikati Nkambule ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından "Gazze Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi"ni de lider eşleriyle gezerek ADF oturum salonuna geldi.

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