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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezalarını kaldırdığı 2 hükümlü tahliye edildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 87 yaşındaki İlhan Kılıç ve 75 yaşındaki Kenan Deniz, kararın ardından kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.

Melike Gallenkuş   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezalarını kaldırdığı 2 hükümlü tahliye edildi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalarının kaldırılmasına karar verdiği, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç ve Kenan Deniz, kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2018 yılında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Kılıç (87) ve Deniz'in (75) kalan cezaları, Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Bu kapsamda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri yapılan ve kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kılıç ve Deniz'i almaya yakınları geldi.

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