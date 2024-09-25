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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu hitabına ilişkin "Konuşma esnasında salon boştu" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki hitabıyla ilgili ortaya atılan "Konuşma esnasında salon boştu" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu hitabına ilişkin "Konuşma esnasında salon boştu" iddiası yalanlandı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna hitabıyla ilgili FETÖ'nün sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan ve diğer bazı hesaplar tarafından da paylaşılan, 'Konuşma esnasında salon boştu' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasına ilişkin görüntülere yer verilerek, görüntüler incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğunun açıkça görüldüğü kaydedildi.

Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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