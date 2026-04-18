Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Balkanlar'ın istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek'in geleceğine yönelik atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğinin süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını belirterek, Balkanlar'ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir Bosna-Hersek'i inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ikili ticaret hacmini artırma, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda adımları hızlandırma gerekliliğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ile görüştü

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.