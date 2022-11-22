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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirecekleri Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yücel Arzen'in bestelediği ve kendisinin de bir mısrasını seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin bilgilere yer verildi.

Paylaşımda, Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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