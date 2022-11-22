Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirecekleri Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yücel Arzen'in bestelediği ve kendisinin de bir mısrasını seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin bilgilere yer verildi.
Türkiye Yüzyılı’nın en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022
Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/5wJMPHY53F
Paylaşımda, Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.