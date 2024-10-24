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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı’ndaki TUSAŞ standı önünde açıklamalarda bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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