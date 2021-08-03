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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

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