Dolar
13.23
Euro
14.96
Altın
1,780.68
ETH/USDT
4,579.80
BTC/USDT
56,999.00
BIST 100
1,857.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı telefonla arayarak trafik kazasında hayatı kaybeden Genç İHH gönüllüleri için taziyelerini iletti.

Sefa Mutlu   | 01.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

İstanbul

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı
ABD ordusunda 10 binlerce asker Kovid-19 aşısı emrini dinlemiyor
Bakan Koca: Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır
İtalya'da Kovid-19 salgınında can kayıpları ve vakalar artıyor
DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayancık Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayancık Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Genç İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Genç İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı