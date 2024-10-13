Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,446.10
BTC/USDT
62,419.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Koray Taşdemir  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
AA, FETÖ elebaşını Pensilvanya’daki yeni evinden çıkarken görüntüledi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımız rahat olsun, toplumun huzurunu bozan cezasını çekecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur
Arnavutluk sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Arnavutluk sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet