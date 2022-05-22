Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de kaza yapması sonucu yaşamını yitiren 3 gencin ailesine başsağlığı diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2022
Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.