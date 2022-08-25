Dolar
18.17
Euro
18.15
Altın
1,756.25
ETH/USDT
1,718.80
BTC/USDT
21,743.00
BIST 100
3,126.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu

Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası müteahhitlik hizmetleri için 75 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası müteahhitlik hizmetleri için 75 milyar dolar hedefi
Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı

Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durmasından dolayı teşekkür ederim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet