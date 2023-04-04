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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e "hayırlı olsun" dileğini iletti.

Orhan Onur Gemici  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Anadolu" renkli Togg otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."

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