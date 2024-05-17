Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.