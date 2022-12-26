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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada "Erzurum" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hafta sonu toplu açılış törenine katıldığı Erzurum'a ilişkin video paylaştı.

Mehmet Tosun   | 26.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada "Erzurum" paylaşımı

Ankara

Erdoğan'ın, TikTok hesabından "Alem senin aşığın Erzurum" etiketiyle paylaştığı videoda, merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Erzurum'a gel" şarkısı eşliğinde kentteki programına ilişkin görüntüler yer aldı.

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