Dolar
13.43
Euro
15.24
Altın
1,837.11
ETH/USDT
3,131.20
BTC/USDT
42,000.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyareti ve Belgrad'a daveti için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Mümin Altaş   | 19.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretinde sırasındaki görüşmeler ve iki ülkenin ortak yatırımlarına dair görüntülerin yer aldığı paylaşımına ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ziyaretiniz ve Belgrad'a davetiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sırbistan ile mükemmel seyreden, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunduğuna inandığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı
Araştırma: Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin dörtte üçü "nosebo etkisi" kaynaklı
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Arnavutluk ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolar civarına çıkartmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, Arnavutluk ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolar civarına çıkartmaktır
Arnavutluk Başbakanı Rama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir

Arnavutluk Başbakanı Rama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta