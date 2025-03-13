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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Şinasi Yurtsever'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Efsa Çağla Yavuz  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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