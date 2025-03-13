Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Şinasi Yurtsever'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.