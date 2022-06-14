Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.