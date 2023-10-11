Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Çakmak'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çakmak'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.