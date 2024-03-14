Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Fırat Der'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Der'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.