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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Musa Keskin'in ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.

Ali Kemal Akan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Musa Keskin'in ailesine taziye mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana-Osmaniye Otoyolu'nda bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

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