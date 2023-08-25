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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyon sırasında açılan ateş sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Telli'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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