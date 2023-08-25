Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyon sırasında açılan ateş sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Telli'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.