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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Ahmet Sertan Usul  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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