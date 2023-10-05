Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.