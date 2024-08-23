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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı

Utku Şimşek  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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