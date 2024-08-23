Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.