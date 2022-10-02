Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Çalışgan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye El-Bab bölgesinde şehit olan Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Suriye El-Bab bölgesinde tanksavar füze saldırısında yaralanıp, sevk edildiği hastanede şehit olan Çalışgan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.