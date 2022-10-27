Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.