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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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