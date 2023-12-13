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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

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