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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da MHP Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı’nda konuşuyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Barış Kılıç  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine başsağlığı mesajı

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